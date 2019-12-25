Путин призвал обеспечить устойчивую политическую систему в России

Политик отметил, что это особенно важно в предвыборный период в стране.

Президент России Владимир Путин во время Послания Федеральному собранию заявил, что Российской Федерации необходимо обеспечить устойчивую и стабильную государственно-политическую систему.

По мнению главы государства, это важно особенно в период, когда в стране грядут выборы. Также Путин выразил благодарность различным силам страны за их патриотизм и ответственность в период пандемии COVID-19.

Хочу поблагодарить все конструктивные общественные силы страны за ответственный и патриотический настрой в сложный период эпидемии, это позволило нам вместе <...> обеспечить устойчивость, стабильность государственной и политической системы России. Владимир Путин, президент России

Ранее глава государства предложил перевести вопрос взыскания алиментов на удаленный формат.

Фото: Послание Владимира Путина Федеральному собранию