Глава РФ считает, что процесс взыскания алиментов не должен унижать человека.

Российский президент Владимир Путин предложил перевести вопрос взыскания алиментов на удаленный формат. Такое заявление глава государства сделал в рамках ежегодного послания Федеральному собранию. Политик выступает с обращением к чиновникам и законодателям в "Манеже". Спикер пояснил, что вопрос должен решаться при безусловном исполнении судебных постановлений в дистанционном формате.

Мама с малышом на руках не должна обивать пороги инстанций и собирать справки. Надо так выстроить систему межведомственного взаимодействия, в том числе с банками, чтобы обеспечить безусловное исполнение судебных решений по взысканию алиментов. Владимир Путин, президент РФ

По мнению Владимира Путина, государство должно защитить в обязательном порядке права ребенка. Вопрос алиментов он назвал чувствительным для России, так как с ним связаны многие проблемы. Глава государства полагает, что процесс взыскания алиментов не должен унижать человека, но при этом пострадавшая сторона должна получить то, что ей положено.

Путин поручил предусмотреть новые выплаты для беременных.

Видео: Послание Владимира Путина Федеральному собранию