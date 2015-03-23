Путин поручил предусмотреть новые выплаты для беременных

Глава РФ призвал на государственном уровне поддерживать женщин, находящихся в трудном материальном положении, но которые хотят рожать ребенка.

Российский президент Владимир Путин предложил Федеральному собранию ввести выплату беременным, имеющим низкие доходы и тяжелое материальное состояние. В среднем, такая выплата составит порядка 6 350 рублей в месяц. Она предусмотрена для тех, кто встал на учет на раннем сроке беременности. Об этом политик заявил в рамках выступления со своим посланием в "Манеже".

Очень важно, чтобы будущая мама получали поддержку со стороны государства, общества, чтобы она сохранила ребенка и была уверена, что ей помогут вырастить малыша, поставить его на ноги. Владимир Путин, президент России

Напомним, что в России действует пособие по беременности и родам. Максимально выплата в 2021 году составляет 340 795 рублей за 140 дней отпуска, а минимальный размер - 58 878 рублей. В случае осложненных родов женщине дается отпуск в 156 дней. При этом размер пособия составит от 379 743 рубля до 65 607 рублей соответственно. Размер единовременного пособия при рождении ребенка составит для матери 18 004 рубля.

Путин предложил возвращать родителям 50% стоимости путёвки в детский лагерь.

Видео: Послание Владимира Путина Федеральному собранию