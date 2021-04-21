Путин предложил возвращать родителям 50% стоимости путёвки в детский лагерь

Программа по кэшбэку для туристов продлена до конца 2021 года.

Российский президент Владимир Путин призвал продлить программу возврата денежных средств за отдых внутри государства. Такое заявление политик сделал во время выступления перед Федеральным собранием. Он заявил, что видит необходимость в продлении проекта по кэшбэку до конца 2021 года в целях поддержки отечественной индустрии туризма.

Чтобы как можно больше людей смогли укрепить здоровье в санаториях и на курортах, предлагаю по меньшей мере до конца года продлить программу, по которой гражданину возвращается 20% его затрат на туристические поездки по России. Владимир Путин, президент РФ

Российский лидер призвал уделить большое внимание также здоровью детей, так как именно в детстве в организме закладываются основы здоровья. Политик призвал сделать отдых для несовершеннолетних доступным для каждой семьи. В текущем году он предложил возвращать половину стоимости от путевки на ребенка в летний лагерь.

Детям из неполных семей будут платить более пяти тысяч рублей в месяц.

Видео: Послание Владимира Путина Федеральному собранию