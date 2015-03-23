Путин поручил подготовить программу по снижению бедности семей с детьми

Глава РФ рассказал о проекте поддержки неполных семей и малоимущих семей с детьми.

Российский президент Владимир Путин поручил кабинету министров подготовить программу по снижению уровня бедности в России. Речь идет об улучшении жизни семей с детьми. Такое заявление глава государства сделал во время выступления в "Манеже" перед Федеральным собранием. Специалист должны сформировать предложения к первому июля текущего года.

Поручаю правительству к 1 июля подготовить целостную систему мер поддержки семей с детьми. Задача — свести к минимуму угрозу бедности для таких семей. Владимир Путин, президент РФ

По словам политика, трудно воспитывать детей в неполных семьях. В такой ситуации важно поддерживать одиноких родителей, решившихся поднимать ребенка на ноги. По мнению президента, такие люди должны чувствовать поддержку со стороны государства. Он призвал коллег отдельно поддержать те семьи, в которых мама или папа в одиночку воспитывает ребенка. С 1 июля детям от 8 до 16 лет будет назначена ежемесячная выплата в размере 5 тысяч 650 рублей.

Видео: Послание Владимира Путина Федеральному собранию