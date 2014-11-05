Путин высказался о прошедших осенью выборах в Госдуму

Президент отметил убедительную победу "Единой России".

Президент РФ Владимир Путин заявил, что фракция "Единая Россия" достойно проявила себя на выборах в Государственную думу. Об этом глава государства сказал в ходе своего выступления на пленарном заседании третьего этапа 20-го съезда партии.

Путин поздравил членов "ЕР" с победой, а также подчеркнул, что такой результат крайне значим для всего государства, его стабильности и эффективного развития.

Считаю, что "Единая Россия" достойно проявила себя в достаточно сложных, во многом неординарных условиях избирательной кампании, выдержала жесткую, открытую конкурентную борьбу и победила уверенно, с солидным преимуществом. Владимир Путин, президент РФ

Выборы в Государственную Думу прошли с 17 по 19 сентября. Партия "Единая Россия" победила на парламентских выборах и получила 234 мандата. На втором месте КПРФ – 57 мандатов. Замкнула тройку лидеров ЛДПР – 21 мандат. Кроме перечисленных политических объединений в Думу прошли "Справедливая Россия – за правду" и "Новые люди", которые получили 27 и 13 мандатов соответственно, а также "Гражданская платформа", "Родина", "Партия роста" и пять самовыдвиженцев по одномандатным округам.

Ранее депутат Госдумы Сергей Боярский возглавил петербургское отделение "Единой России".

Видео: kremlin.ru