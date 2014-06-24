Депутат Госдумы Сергей Боярский возглавил петербургское отделение "Единой России"

Секретаря парторганизации в Ленобласти "ЕР" также сменила.

Депутата Государственной Думы Сергея Боярского назначили временно исполняющим обязанности секретаря петербургского отделения "Единой России". Об этом сообщили 3 декабря, в пятницу, в пресс-службе партии.

Сообщается, что председатель "ЕР" Дмитрий Медведев рекомендовал кандидатуру парламентария. Так, на ближайшей региональной конференции партии Боярского наделят полномочиями.

Добавим, что секретаря парторганизации в Ленобласти "ЕР" также сменила. На этот пост назначили временно исполняющим обязанности губернатора Александра Дрозденко.

Напомним, до назначения Боярского петербургским отделением "Единой России" руководил экс-председатель ЗакСа, ныне депутат Госдумы Вячеслав Макаров.

Ранее депутат Боярский заявил, что гордится пенсионной реформой. Он отметил, что проголосовал бы за нее еще раз и поддержал своих товарищей по партии "Единая Россия".

Фото: Instagram / sergeyboyarskiy