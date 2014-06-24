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Депутат Госдумы Сергей Боярский возглавил петербургское отделение "Единой России"
Сегодня, 20:53
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Депутат Госдумы Сергей Боярский возглавил петербургское отделение "Единой России"

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Секретаря парторганизации в Ленобласти "ЕР" также сменила.

Депутата Государственной Думы Сергея Боярского назначили временно исполняющим обязанности секретаря петербургского отделения "Единой России". Об этом сообщили 3 декабря, в пятницу, в пресс-службе партии. 

Сообщается, что председатель "ЕР" Дмитрий Медведев рекомендовал кандидатуру парламентария. Так, на ближайшей региональной конференции партии Боярского наделят полномочиями. 

Добавим, что секретаря парторганизации в Ленобласти "ЕР" также сменила. На этот пост назначили временно исполняющим обязанности губернатора Александра Дрозденко.

Напомним, до назначения Боярского петербургским отделением "Единой России" руководил экс-председатель ЗакСа, ныне депутат Госдумы Вячеслав Макаров.

Ранее депутат Боярский заявил, что гордится пенсионной реформой. Он отметил, что проголосовал бы за нее еще раз и поддержал своих товарищей по партии "Единая Россия".

Фото: Instagram / sergeyboyarskiy

Теги: боярский сергей, единая россия, макаров
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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