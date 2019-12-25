Депутат Боярский заявил, что гордится пенсионной реформой

Он отметил, что проголосовал бы за нее еще раз и поддержал своих товарищей по партии "Единая Россия".

Депутат Государственной Думы от Петербурга Сергей Боярский высказался по поводу пенсионной реформы, принятой в 2018 году. В эфире шоу "Дайте сказать" на телеканале "Лайф" он заявил, что проголосовал бы за нее еще раз и поддержал своих товарищей по партии "Единая Россия".

По словам Боярского, пенсионная реформа помогла предотвратить катастрофу.

У нас там вот такая дырка в корабле, а мы бы выходили и говорили: "Все в порядке, все хорошо". А потом сошли бы с трапа, и этот корабль пришлось бы спасать уже не постепенно, как мы с правительством это растянули на годы, а нужно было бы рубить по живому. И это был бы стресс, это была бы такая катастрофа. Сергей Боярский

Пенсионная реформа должна была решить проблему с дефицитом Пенсионного фонда в России. Однако этот вопрос не решен до сих пор. В 2021 году дефицит достиг 494,8 млрд рублей.

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Фото: Instagram / sergeyboyarskiy