В Госдуме рассчитывают, что Apple выполнит требования по RuStore к 1 сентября

Сергей Боярский призвал компанию соответствовать российскому законодательству.

В Государственной думе России рассчитывают, что иностранная компания Apple выполнит требования по RuStore к 1 сентября 2025 года. Соответствующее заявление журналистам новостного агентства ТАСС сделал руководитель профильного комитета по информационной политике Сергей Боярский. Парламентарий указал, что речь идет о реализуемой задаче по требованиям отечественного законодательства для производителя технологической продукции. Ранее власти потребовали от фирмы обязательную предустановку единого российского магазина приложений RuStore на смартфоны, планшеты и прочие устройства.

Я очень рассчитываю, что компания Apple, учитывая ее глубокое проникновение на российский рынок, выполнит эти требования с тем, чтобы остаться встроенной в наше правовое пространство. Сергей Боярский, депутат ГД РФ

В Госдуме предложили продлить выплату пособий детям из семей с низкими доходами.

Фото: Piter.tv