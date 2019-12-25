Комтранс Петербурга выбрал автобусных перевозчиков с 2022 по 2028 год

Самый большой лот — право обслуживать 167 автобусных маршрутов.

Комитет по транспорту подвел итоги всех закупок на право обслуживания 347 автобусных маршрутов с 2022 по 2028 годы в Петербурге. 10 лотов между собой распределили четыре перевозчика.

Больше всех маршрутов (167) досталось ООО "Вест-Сервис". 113 направлений будет обслуживать АО "Третий парк". 56 маршрутов — ООО "Домтрансавто", а 11 маршрутов — ООО "Такси".

Напомним, в апреле 2022-го года в Петербурге стартует транспортная реформа. Город будет заменять маршрутки на автобусы. В течение лета Смольный выбирал перевозчиков, которые будут работать на автобусных маршрутах. Лоты разделили по территориальному признаку.

В апреле 2022 года на маршруты выйдут 800 автобусов в полным сохранением трассы следования. В июне появятся новые маршруты и маршруты с изменением трассы, к этому моменту для них будет готова инфраструктура. На этом этапе задействуют около 700 автобусов. В июле инфраструктура должна быть готова к 1300 новым автобусам.

Помимо ликвидации маршруток транспортная реформа также подразумевает появление новых остановок, площадок для отстоя, новых газоправочных станций и так далее.

Фото: Piter.TV