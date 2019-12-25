В ГД с осторожностью отнеслись к идентификации детей по биометрии в видеоиграх

Сергей Боярский напомнил о законопроекте по распространению игр.

Использование биометрии детей для проверки возраста в компьютерных играх представляет из себя дискуссионную тему, потому что к подобным мерам важно подходить с осторожностью. Соответствующий комментарий журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал депутат Государственной думы по информационной политике Сергей Боярский. Парламентарий из нижней палаты таким образом оценил решение игровой онлайн-платформы "Роблокс" ввести проверку возраста своих пользователей по фотографии. Создатели площадки считают, что таким методом у них получится оградить несовершеннолетних от общения с мошенниками.

Кто-то использует пазлы или задачки с уровнем сложности. Условно говоря, пятиклассник не может решить задачку восьмиклассника, таким образом вычисляют. Есть страны, в которых есть ограничение по времени нахождения ребенка в игре или даже по времени суток, чтобы по ночам дети спали, а не играли. Сергей Боярский, депутат ГД РФ

Законодатель о полагает, что оптимальные способы защиты детей от возможного вредного воздействия со стороны видеоигр будут обсуждаться депутатами при подготовке ко второму чтению законопроекта о регулировании разработки и распространения игр. Ранее такой проект на рассмотрение внесла группа во главе с первым заместителем председателя профильного комитета по информационной политике Антоном Горелкиным.

Фото: pxhere.com