Эксперт прокомментировал создание приложения "Мобильный наблюдатель"

Пока неизвестно, будет ли оно готово к Единому дню голосования в 2021 году.

Общественная палата анонсировала запуск приложения "Мобильный избиратель". Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что решение кажется практичным.

Приложение станет инструментом оперативной и обратной связи между наблюдателями на выборах и центром ОП. Напомним, что в этом году пройдут выборы в региональные ЗакСы и Госдуму 17-19 сентября. Не факт, что приложение будет готово к этому сроку, но если оно все же будет работать, то значительно упростит взаимодействие с наблюдателями, считают эксперты. В этом году их будет около 200 тыс. человек.

Голосование все-таки решили сделать многодневным.

Фото: Unplash / @robin_rednine