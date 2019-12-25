Голосование на выборах в Госдуму пройдёт с 17 по 19 сентября

Отдать голос за кандидата в депутаты можно будет все три дня.

Голосование на выборах в Государственную Думу России пройдёт с 17 по 19 сентября текущего года. Об этом говорится в официальном сообщении от Центральной избирательной комиссии. Решение принято на заседании 18 июня. Чиновники отметили, что отдать голос за кандидата на парламентских выборах можно будет на протяжении трех дней.

Провести голосование на выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва, а также на иных выборах, референдумах, назначенных на 19 сентября 2021 года, в течение нескольких дней подряд - 17, 18 и 19 сентября 2021 года. постановление ЦИК

Напомним, что глава государства Владимир Путин в четверг 17 июня подписал указ о проведении выборов в Госдуму России. При этом была обозначена дата 19 июня.

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Фото: Piter.tv