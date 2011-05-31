Памфилова раскритиковала Беглова за ситуацию с избирательной системой города

Отмечается, что губернатор противопоставил свое мнение Центральной избирательной комиссии.

В среду, 16 июня, глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на встрече с экспертами отметила, что глава Петербурга Александр Беглов противопоставил свое мнение ЦИК относительно ситуации с избирательной системой, передает "Фонтанка".

Памфилова уточнила, что Петербург является единственным регионом, с руководством которого у ЦИК нет понимания и конструктивного взаимодействия.

У действующего губернатора другой взгляд на избирательную систему города Санкт-Петербурга. Он ее публично высказывал, наградив предыдущего председателя орденом, когда мы выразили ему недоверие, призвали Горизбирком самораспуститься для того, чтобы дать возможность воспользоваться кардинально очистить и оздоровить избирательную систему великого замечательного города. заявила глава ЦИК

По словам уполномоченного по правам человека в Петербурге Александра Шишлова, если будет многодневное голосование, то будут новые нарушения.

По мнению Памфиловой, Беглов встал на защиту избирательной системы Петербурга, тем самым взяв на себя ответственность за выборы, которые будут проходить.

Ранее мы писали, что Вячеслав Макаров возглавил медиарейтинг глав законодательных органов субъектов РФ за май 2021 года.

Фото: сайт Центральной избирательной комиссии