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Вячеслав Макаров возглавил медиарейтинг глав законодательных органов субъектов РФ за май 2021 года
Сегодня, 14:13
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Вячеслав Макаров возглавил медиарейтинг глав законодательных органов субъектов РФ за май 2021 года

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Лидеры рейтинга наиболее часто упоминались в средствах массовой информации

Компания "Медиалогия" подготовила медиарейтинг глав законодательных органов субъектов Российской Федерации за май 2021 года. Так, лидером стал председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров. Об этом в среду, 16 июня, сообщили в пресс службе компании. 

На втором месте находится председатель Московской городской думы Алексей Шапошников. И на третьем месте расположился депутат Московской областной думы Игорь Брынцалов. В рейтинг также вошли еще 81 депутат России. 

В пресс-службе добавили, что лидеры рейтинга наиболее часто упоминались в средствах массовой информации.

Ранее мы писали, что выборы в ЗакС Петербурга пройдут 19 сентября.

Фото: assembly.spb.ru

Теги: вячеслав макаров, медиарейтинг
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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