Вячеслав Макаров возглавил медиарейтинг глав законодательных органов субъектов РФ за май 2021 года

Лидеры рейтинга наиболее часто упоминались в средствах массовой информации

Компания "Медиалогия" подготовила медиарейтинг глав законодательных органов субъектов Российской Федерации за май 2021 года. Так, лидером стал председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров. Об этом в среду, 16 июня, сообщили в пресс службе компании.

На втором месте находится председатель Московской городской думы Алексей Шапошников. И на третьем месте расположился депутат Московской областной думы Игорь Брынцалов. В рейтинг также вошли еще 81 депутат России.

В пресс-службе добавили, что лидеры рейтинга наиболее часто упоминались в средствах массовой информации.

Ранее мы писали, что выборы в ЗакС Петербурга пройдут 19 сентября.

Фото: assembly.spb.ru