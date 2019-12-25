Вячеслав Макаров предложил "заколотить окна" в Европу

По словам политика, это нужно для "динамичного и счастливого процветания будущих поколений".

Депутат Госдумы, бывший спикер ЗакСа Петербурга Вячеслав Макаров прокомментировал санкции, которые ввели в отношении России. По его словам, допустимо, что "окна в Европу" будут заколочены.

Макаров сказал о том, что он уже много лет работает без отпусков и выходных, и никуда не ездит. Если свободные дни все же выдались, то уезжает на малую родину — в Липецкую область.

Мне от этих санкций ни холодно, ни жарко. Чихать я на них хотел! Вячеслав Макаров, депутат Госдумы.

Политик рад тому, что внутренний туризм в России начал активно развиваться. Он указал на то, что в этом году мы отмечаем 350-летие со дня рождения Петра I. Император хотел "открыть окно в Европу", но, по словам Макарова, "окна не всегда бывают открыты".

Если сейчас ради русского мира, жизни людей и устойчивого, динамичного, счастливого процветания будущих поколений надо это окно и пару других окошек заколотить на какое-то время – давайте заколотим их! Россия – великая миродержавная сила, последняя надежда Бога на планете Земля. Россия сейчас идёт спасительным путём. Спасительный путь – не самый лёгкий, но единственно правильный и верный путь. Вячеслав Макаров.

Депутат попал в санкционный список ЕС, за то, что проголосовал за признание Донецкой и Луганской народных республик.

Фото: пресс-служба ЗакСа