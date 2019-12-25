Макаров пообещал прокомментировать результаты выборов в Петербурге

Его оценка будет "жесткая, честная, но справедливая".

Спикер петербургского Законодательного собрания Вячеслав Макаров пообещал прокомментировать прошедшие выборы в Северной столице. Об этом сообщили в пресс-службе городского парламента. В пресс-службе добавили, что его оценка будет "жесткая, честная, но справедливая".

Сам же Макаров ранее выступил с прощальной речью на трибуне в Мариинском дворце. На минувших выборах он баллотировался в Госдуму по региональному списку партии "Единая Россия".

Напомним, с 17 по 19 сентября в Петербурге прошли выборы в ЗакС и в Госдуму (по всей России). Явка на выборах в Петербурге составила около 36%. В ночь на 22 сентября городская избирательная комиссия подвела итоги выборов в Заксобрание. Большинство мест получила "Единая Россия" – из 50 мест 29. При этом партия ухудшила свой прошлый результат на семь мест. В распоряжении у КПРФ оказалось 7 мест, у "Справедливой России – За правду" – 5. Кроме того, 3 места получила ЛДПР, еще 3 у партии "Новые люди", 2 у "Яблока".

Фото: пресс-служба ЗакСа Петербурга