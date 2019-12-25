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Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров выступил с прощальной речью
Сегодня, 11:11
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Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров выступил с прощальной речью

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Заседаний депутатов ЗакСа шестого созыва уже не будет.

Спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров выступил с прощальной речь на трибуне в Мариинском дворце. Последнее заседание депутатов шестого созыва прошло 9-го сентября.

Макаров поблагодарил коллег за работу и особо отметил женскую часть ЗакСа, которая "сплачивала мужской коллектив". В конце председатель призвал своих политических оппонентов не наслаждаться временным превосходством.

Заседаний 15-го сентября и 22-го сентября уже не будет. Выборы пройдут 17,18 и 19 сентября. 

Сегодня депутаты в третьем чтении приняли законопроект о расширении возможностей по использованию материнского капитала в Петербурге. 

Фото: пресс-служба ЗакСа Петербурга

Теги: выборы, вячеслав макаров, закс петербурга
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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