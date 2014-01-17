В Петербурге разрешили реконструировать садовый дом на средства маткапитала

Также за счет выплаты можно будет провести капитальный ремонт.

Депутаты ЗакСа в третьем, окончательном чтении расширили возможности использования материнского капитала в Петербурге. После того, как документ подпишет губернатор, использовать выплату также можно будет на реконструкцию или капитальный ремонт садового дома.

Также можно купить участок для размещения индивидуального жилого дома. Согласно нынешнему законодательству маткапитал можно направить на улучшение жилищных условий, образование для ребенка, автомобиль отечественного производства, медицинскую реабилитацию, организацию оздоровительного отдыха или санатарно-курортного лечения ребенка.

Напомним, сегодняшнее заседание является последним в Законодательном собрании шестого созыва.

Фото: Piter.TV