Явка на выборах в Петербурге составила около 36%

Обработаны менее 90% бюллетеней.

Член Горизбиркома Петербурга Юрий Кузьмин сообщил о том, что явка на выборы в Госдуму в городе составила 37,35%, в Законодательное собрание — 35,52%. Брифинг в Доме журналиста прошел днем 20-го сентября.

На данный момент обработаны по голосованию в Госдуму 85,74% бюллетеней, в городской парламент — 86,61%. Кузьмин отметил, что не все довольны тем, что участковые комиссии небыстро считают результаты, однако объяснил это тем, что члены УИКов впервые работают с сейф-пакетами и выполняют работу очень скрупулезно.

Другой член Горизбиркома Олег Зацепа пояснил, что ранее были 3 переносных ящика, теперь их количество увеличилось до 5. Кроме того, есть сейф-пакеты, по каждому из которых нужно составить акт. Из-за все бюрократических процедур подсчет оказался не таким быстрым.

Несмотря на то, что есть процедурные нарушения, Зацепа не думает, что это повлияет на итоги голосования. В ином случае итоги голосования на участке могут быть признаны недействительными. По его словам, к такой мере есть основания прибегнуть в Кировском районе.

Политолог и член Общественный палаты Петербурга Дмитрий Солонников считает, что в Петербурге была нормальная явка. Она была бы больше, если бы в городе было дистанционное электронное голосование, отметил эксперт.

Фото: Piter.TV



