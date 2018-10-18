Солонников заявил, что в Петербурге нормальная явка на выборы

По словам Солонникова, если бы на выборах действовала система дистанционного электронного голосования (ДЭГ), то явка, скорее всего, была бы на 10% выше.

В воскресенье, 19 сентября, политолог Дмитрий Солонников, член Общественной палаты Петербурга, заявил, что явка в Петербурге соответствующая. Об этом сообщил корреспондент Piter.tv, находящийся на брифинге членов Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса.

По словам Солонникова, если бы на выборах действовала система дистанционного электронного голосования (ДЭГ), то явка, скорее всего, была бы на 10% выше.

Добавим, что в Петербурге отмечена минимальная явка на выборах относительно других регионов России. По данным на 10 утра 19 сентября, в Петербурге на выборы в Госдуму пришли 21,13% населения города, проголосовать за депутатов в ЗакС решились 19,97% жителей Северной столицы.

Ранее эксперты рассказали, что явка на выборы в Петербурге может не дойти до 40 процентов.

Фото: Piter.tv