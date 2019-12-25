Избирком Петербурга подвел итоги выборов в Заксобрание

Большинство мест получила "Единая Россия".

Городская избирательная комиссия Петербурга подвела итоги выборов депутатов в Законодательное собрание. Об этом сообщил "Интерфакс".

Большинство мест получила "Единая Россия" – из 50 мест 29. При этом партия ухудшила свой прошлый результат на семь мест. В распоряжении у КПРФ оказалось 7 мест, у "Справедливой России – За правду" – 5. Кроме того, 3 места получила ЛДПР, еще 3 у партии "Новые люди", 2 у "Яблока".

Выборы проходили с 17 по 19 сентября. Регистрация избранных кандидатов состоится на следующей неделе.

Ранее у здания Горизбиркома в Петербурге задержали кандидата в ЗакС Галкину.

Фото: Piter.TV