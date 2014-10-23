У здания Горизбиркома в Петербурге задержали кандидата в ЗакС Галкину

Возле здания также собрались более 20 человек.

У здания избирательной комиссии Петербурга полиция задержала кандидата в городской парламент от партии "Справедливая Россия" Ольгу Галкину. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях. Ее заметили с плакатом в руках, на котором написано "21 округ. ГИК и Беглов перерисовали результаты".

Также к зданию Горизбиркома приходят неравнодушные петербуржцы, которые составляют компанию Галкиной и сотрудникам полиции. Возле здания петербуржцы скандируют "требуем честные выборы", полиция же требует горожан разойтись. Как сообщает корреспондент Piter.tv, в здание начали запускать членов комиссии.

Совсем скоро станут известны итоги прошедших выборов. Ранее Piter.tv представил хронику трехдневных выборов в Петербурге.

Фото: Piter.tv; Telegram / Протестный Петербург