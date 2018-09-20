Много шума – и ничего? Хроника трехдневных выборов в Петербурге

Разберем, как проходило главное политическое событие уик-энда в нашем городе.

В Петербурге завершилось голосование по кандидатам в депутаты Госдумы и Законодательного собрания города. Оно проходило три дня — 17, 18 и 19 сентября. С первого же дня наблюдатели и оппозиционные кандидаты сообщали о десятках нарушений. Горизбирком подтвердил лишь некоторые из них. Всего в городе в эти дни работали 1940 избирательных участков. Piter.TV рассказывает, как прошли выборы-2021 в Северной столице, которые из-за пандемии ковида растянули на пятницу и выходные. Не обошлось без разных историй и противостояния конфликтных групп.

Пятница – спортивные костюмы, проветривание и блэкаут

В пятницу, 17 сентября, группу подозрительных людей в спортивных костюмах заметили на участках №№2234, 2241, 2242 в Центральном районе. Молодые люди побывали сначала на одном участке, а затем отправились на другой. Наблюдатели увидели в этом признаки "карусели". Позже выяснилось, что на самом деле юные избиратели — курсанты и в первый раз ошиблись УИКом, после чего вынуждены были пойти на другой.

Первые жалобы начали поступать на регулярное проветривание участковых избирательных комиссий. Так, например, на нескольких УИКах в Выборгском районе вывесили график, согласно которому помещение планировали закрывать на 15 минут каждые два часа. Мера была признана необоснованной. Несмотря на эпидемиологическую обстановку, федеральное законодательство таких проветриваний не предусматривает, особенно если наблюдатели должны покинуть кабинет.

На Васильевском острове и в Выборгском районе стали регистрировать большое количество надомников. На одном из участков число достигло 800 человек. Ничего подозрительного в Горизбиркоме в этом не увидели: граждане просто решили воспользоваться своим правом проголосовать из дома. Страх заразиться коронавирусом тоже относится к уважительным причинам.

Громкий инцидент днем 17-го сентября произошел около участка №2189 в Центральном районе. В портфеле воспитательницы детского сада обнаружили 100-150 бюллетеней. Председатель УИКа сказала о том, что женщина действовала без ее ведома. По версии члена Горизбиркома Юрия Кузьмина, воспитательница просто несла бюллетени, которые не успели подготовить накануне выборов. В Горизбиркоме назвали случившееся процедурным нарушением, но нарушения прав избирателей это не повлекло.

Затем на УИК 1615 в Петроградском районе предотвратили вброс. Молодой человек попытался опустить в урну 8 бюллетеней, при том, что изначально он взял 4. На видео петербуржец признался, что получил листки для голосования в конверте около станции метро "Автово".

Видео: YouTube / Михаил Богданов

Отметим, что в этом году на некоторых участках использовались комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Это устройство, которое автоматически считает колличество бюллетеней, определяет их номер. В случае вброса устройство начинает пищать.

Некоторые избиратели решили обратить на себя внимание и пришли в костюмах. Так, например, на УИК №1351 в Московском районе заметили петербуржца в костюме зебры Марти из мультфильма "Мадагаскар". На УИК №115 на Васильевском острове гражданин нарядился в костюм бюллетеня, но шутку, похоже, не оценили.

В ночь с 17 на 18 сентября в школах Красносельского района произошел блэкаут. Оппозиционеры предположили, что этим могут воспользоваться фальсификаторы. Затем граждане были вынуждены эвакуироваться из нескольких УИКов из-за сообщения о заминировании. Жертвами лжеминеров стали избирательные участки в Пушкине №1991 и №1992. На место прибыли экстренные службы, но опасных предметов и веществ не обнаружили. По словам очевидца, полицейским удалось остановить мужчину, который попытался скрыться с пачкой бюллетеней под курткой.

За первый день "Наблюдателям Петербурга" поступило 600 жалоб о нарушениях. Чаще всего жалобы были связаны с тем, что был один сейф вместо двух, из-за чего бумаги хранились в тумбочках, шкафах или даже просто на столах.

Суббота – картина: подшипник, картонка

Во второй день голосования, 18 сентября, на УИК № 1806 задержали мужчину, который хотел вбросить не менее 10 бюллетеней за самовыдвиженку Марины Лыбаневу. Гражданин сделал вид, что бюллетени не его и просто бросил их на пол.

Фото: Telegram / Справедливый Петербург

Несмотря на то, что на участках велось видеонаблюдение, или трансляцию снимали наблюдатели, происходящее на некоторых УИКах разглядеть было сложно. Так, например, на УИКе №1379 картонка закрыла часть обзора, а в Петроградском районе члены УИКа, намеренно или нет, закрывали изображение на камере своими телами.

Фото: Telegram / Ирина Фатьянова

Оппозиционерку Ирину Фатьянову задержали около УИКа 1641. По словам политика, рядом с ней произошла драка. Разнимать мужчин приехала полиция, заодно в отделение №18 забрали и Фатьянову. Она подозревает, что на самом деле драка была провокацией. После разбирательств незарегистрированную кандидатку в депутаты отпустили без протокола.

Наблюдатели из команды Фатьяновой обратили внимание на другую тенденцию в проведениях трансляций – из-за громкой зарубежной музыки Facebook блокировал показ видео из-за нарушения авторских прав.

Перенесемся в другие районы – УИК №965 в Красногвардейском районе обстреляли шариками от подшипников. По словам активистов, в результате пострадали окна и стоящие рядом машины.

Фото: Telegram / Наблюдатели Петербурга

Подводя итог второго дня, член Горизбиркома Юрий Кузьмин отметил, что во второй день жалоб поступало гораздо меньше, чем в первый. Официально за первые два дня голосования признали две попытки вброса бюллетеней — 17-го сентября в Центральном районе и 18-го сентября — в Петроградском районе.

В ночь на воскресенье "Наблюдатели Петербурга" опубликовали видео, на котором полицейские схватили кандидата от партии "Яблоко" Никиту Сорокина на УИК № 1459 Невского района. Причиной случившегося упоминают вскрытую на участке пропажу около 300 бюллетеней. Сорокин утверждал, что полицейские начали применять силу после того, как он отказался покидать избирательный участок.

По мнению представителя Избиркома Юрия Кузьмина, ситуация не имеет причин для широкого распространения в массы. Он предполагает, что кандидат "Яблока" пытается "поймать хайп", а многие медиа вспомнили о судимости Сорокина по 241-й статье УК РФ ч.2.

Фото: скрин видео "Наблюдателей Петербурга" / Telegram

Глава горизбиркома Наталья Чечина рассказала об инциденте для ЦИК РФ следующим образом, признав факт ушиба у человека, передает Znak.com: "В 22 часа на УИК № 1459 находился Никита Сорокин и еще пять человек. После недолгих переговоров пять человек покинули участок, Сорокин сделать это отказался, он ухватился руками за лавочку. От директора школы, где находится УИК, поступило заявление в полицию о том, что Сорокин незаконно находится в школе. От него требовали, чтобы он покинул школу, Сорокин на требование полиции не реагировал, в полицию ехать отказывался. Боевые средства к Сорокину не применялись".

Против кандидата в заксобрание Петербурга от "Яблока" возбудили административное дело о неповиновении сотрудникам полиции (ст. 19.3 КоАП).

В инфопространстве усиленно вели свою кампанию наблюдения и участники партии "Справедливая Россия – За правду". Член Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин прокомментировал жалобу депутата Государственной думы РФ Елены Драпеко. Представитель эсеров заметила карандашные заметки в списках избирателей на участках. Кузьмин сказал, что все заметки в списках избирателей должны быть сделаны только ручкой. Также он сделал предположение, откуда могли появиться такие пометки – дело в банальной осторожности при внесении данных, считает представитель избиркома.

Воскресенье – вокруг шум, пусть так

Последний день – он трудный самый, об этом стало понятно с самого утра в потоке новостей. Самые простые истории, показывающие ситуацию в выборном процессе – бытовые. Например, в Адмиралтейском районе Петербурга семья пришла на избирательный участок № 11 и выяснила, что все трое ее членов уже проголосовали.

О нескольких случаях некрепкого положения избирателей стало известно и Piter.tv. В одном случае жительница Петербурга, со слов ее родителей, нашла себя в списках потенциальных избирателей в Псковской области, откуда сама родом. В местном избиркоме якобы указали на то, что раз лично она не приезжала в Псковскую область выписываться, то они о смене прописки ничего не знают. В Невском районе другой девушке отказали в проверке данных ее родственника – представители участка №1474 отказались делиться данными, имеется ли ее бабушка, которой уже нет в живых, в списках избирателей. Теперь петербурженка планирует обратится в полицию, чтобы ознакомиться с информацией уже с силовой поддержкой.

Наблюдатель от одной из политических партий в Дворцовом округе, по нашей информации, выступил в режиме "новой искренности". В диалоге с другими наблюдателями молодой человек, который, по неподтвержденной информации, приходил наблюдателем "от вуза", пытался поторопить сотрудников участка побыстрее дать итоги голосования для того, чтобы отчитаться и получить некоторые средства от своего "работодателя", чтобы не сидеть допоздна и не заниматься пересчетом голосов.

Утром поступила информация о разном доступе к съемке избирательного процесса. Корреспондент одного из петербургских СМИ заснял, как сотрудник ФСО, судя по всему, охраняющий губернатора Петербурга, не пускает журналиста снимать приезд Александра Беглова на участок. В свою очередь, согласование через структуры ФСО потребовалось и для съемки процесса голосования в родном городе главы Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Новинкой стало отстранение членов избирательных комиссий через суд – в Петроградском, Фрунзенском районах и других местах.

Источником новостей стал и Кировский район, где в выборной схватке на пути в ЗакС столкнулись Денис Четырбок и Ольга Герасина. Здесь на четырех участках обнаружили сейфы со съемным дном, а на трех избирательных участках результаты признают недействительными. Гвоздем программы вечером стал демарш члена УИК №803, который после официального завершения выборов открыл сейф. Он достал все сейф-пакеты и разорвал их – к нему присоединился и другой участник УИКа, который сломал сейф и принял участие в потасовке с сотрудником полиции.

Видео с погромом появилось в Telegram-канале "Наблюдатели Петербурга".

Результаты голосования на УИК №803 в итоге аннулировали, а позже и возбудили уголовное дело.

По различным обращениям и жалобам мобильные группы выезжали на избирательные участки шесть раз, рассказывали в ГИК. Руководитель юридического управления аппарата Горизбиркома Олег Зацепа указал на многочисленные сообщения в телеграм-каналах медиа, которые указывали на неподобающее состояние сейф-пакетов на выборах. По словам Зацепы, дубли с сейф-пакетами - это фейк. Он сообщил, что "может быть, кто-то неправильно запаковал, у кого-то закончилось место. В полевых условиях приходилось что-то изобретать".

Под утро 20 сентября в администрации Московского района Петербурга произошел конфликт. После подсчета результатов выборов на лестнице перед выходом повздорили два кандидата – единоросс Виталий Милонов и Ольга Галкина от "эсеров". Их разборки сняли на видео.

Предварительные итоги

Результаты голосования петербуржцев за депутатов Госдумы пока опубликованы не полностью. Однако глава Центризбиркома Элла Памфилова уже высказалась по итогам прошедших трех дней. Выяснилось, что в 35 субъектах России были случаи признания бюллетеней недействительными. Такая судьба постигла свыше 25 тысяч листов, выданных избирателям. Такой показатель для масштабов страны следует считать мизерным и ничтожным результатом, добавила глава ЦИК.

Окончательно итоги выборов подведут после рассмотрения всех жалоб, не раньше пятницы, сообщила Памфилова. При этом конкретно в Петербурге есть основания для аннулирования результатов голосования на шести-семи участках и возбуждения уголовного дела, рассказала глава ЦИК.

В настоящее время Памфилова ждет реакции от Горизбиркома. Глава ЦИК надеется, что в Петербурге проявят себя с "положительной стороны" и отменят результаты.

В аппарате омбудсмена Санкт-Петербурга Александра Шишлова продолжается анализ данных о нарушениях избирательных прав на прошедших выборах. По состоянию на 16:00 20 сентября на горячую линию Уполномоченного "Выборы-2021" поступило 519 сообщений о нарушениях, требующих дополнительной проверки и правовой оценки со стороны ЦИК РФ, СПбИК и правоохранительных органов. Сообщения, связанные с неправомерным удалением членов избирательных комиссий и возможной фальсификацией результатов, поступают до сих пор.

По данным обработки 99% протоколов, в Госдуму России в 2021 году проходят представители "Единой России", ЛДПР, КПРФ, "Справедливой России - За правду" и "Новых людей". В Законодательное собрание, по предварительным данным, пока проходят шесть партий – "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия – За Правду", "Новые люди", "Яблоко" и ЛДПР.

За выборами в Петербурге следили Надежда Сибилева и Федор Быков, Piter.tv