Выборы в ЗакС Петербурга пройдут 19 сентября

Планируется, что голосование будет многодневным.

Депутаты Петербурга назначили дату выборов в городской парламент VII созыва. Как и планировалось, было выбрано 19 сентября.

В этот день пройдут выборы не только в ЗакС, но и в Государственную Думу. Часть парламентариев из городского законодательного органа планируют перейти в федеральный. Среди них — Вячеслав Макаров, Сергей Соловьев, Оксана Дмитриева, Борис Вишневский.

Алексей Ковалев будет баллотироваться в ЗакС от "Партии Роста", а не "Справедливой России", а Михаил Амосов — от "Справедливой России", а не "Яблока".

Фото: Piter.TV