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Выборы в ЗакС Петербурга пройдут 19 сентября
Сегодня, 10:42
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Выборы в ЗакС Петербурга пройдут 19 сентября

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Планируется, что голосование будет многодневным.

Депутаты Петербурга назначили дату выборов в городской парламент VII созыва. Как и планировалось, было выбрано 19 сентября. 

В этот день пройдут выборы не только в ЗакС, но и в Государственную Думу. Часть парламентариев из городского законодательного органа планируют перейти в федеральный. Среди них — Вячеслав Макаров, Сергей Соловьев, Оксана Дмитриева, Борис Вишневский. 

Алексей Ковалев будет баллотироваться в ЗакС от "Партии Роста", а не "Справедливой России", а Михаил Амосов — от "Справедливой России", а не "Яблока". 

Фото: Piter.TV

Теги: выборы, закс петербурга
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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