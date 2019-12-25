Михаил Амосов будет баллотироваться в ЗакС от "Справедливой России", а не от "Яблока"

Депутат пойдет по одномандатному округу №6.

Депутат Михаил Амосов будет сотрудничать с партией "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" на выборах, которые пройдут осенью 2021 года. Об этом он сообщил 25 мая на своей странице в Facebook.

Соглашение было подписано между петербургским отделением эсеров и Движением Демократического Обновления, в котором состоит Амосов. По словам парламентария, это первый объединительный акт политических сил в Петербурге в этом "электоральном цикле".

Таким образом, на выборах он будет выдвигаться не как член партии "Яблоко". Амосов пойдет по одномандатному округу №6, его коллега по ДДО Елена Беляева - по округу №14.

На заседании в Законодательном собрании 26 мая Михаил Амосов пересел к представителям эсеров.

Накануне стало известно, что "Справедливую Россию" в Петербурге покидает Алексей Ковалев. Он переходит в "Партию Роста".

Фото: Facebook / Михаил Амосов