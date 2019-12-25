Алексей Ковалев будет баллотироваться в ЗакС от "Партии Роста". Он ушел из "Справедливой России"

Депутат Законодательного собрания Петербурга ушел из партии "Справедливая Россия - За Правду". Он будет баллотироваться в парламент в этом году от "Партии Роста". Об этом сообщила Оксана Дмитриева в своем Telegram-канале.
Ковалев объяснил, почему он покинул партию.
Во-первых, "Справедливая Россия" в результате объединения с ультра-патриотами "За правду" Захара Прилепина и "Патриотами" Геннадия Семигина, кардинально изменила свой привычный облик. До выборов сопротивляться давлению радикалов еще получается, но когда они с сентября будут в Государственной Думе, придется брать на себя ответственность за все их инициативы.
сказал депутат.
Во-вторых, по его словам, разыгрывается только два места. Планируется, что первое из них займет глава Санкт-Петербургского отделения эсеров Марина Шишкина.
Ковалев будет выдвигаться по Васильевскому острову округу №4.
Помощник депутата, Нэлли Вавилина, сказала, что теперь она не будет баллотироваться в ЗакС по этому же округу, так как Алексей Ковалев ее "старший товарищ".
Фото: пресс-служба ЗакСа СПб
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