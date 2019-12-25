Алексей Ковалев будет баллотироваться в ЗакС от "Партии Роста". Он ушел из "Справедливой России"

Ковалева не устраивает объединение партии с двумя другими, а также возможные перспективы в выборный год.

Депутат Законодательного собрания Петербурга ушел из партии "Справедливая Россия - За Правду". Он будет баллотироваться в парламент в этом году от "Партии Роста". Об этом сообщила Оксана Дмитриева в своем Telegram-канале.

Ковалев объяснил, почему он покинул партию.

Во-первых, "Справедливая Россия" в результате объединения с ультра-патриотами "За правду" Захара Прилепина и "Патриотами" Геннадия Семигина, кардинально изменила свой привычный облик. До выборов сопротивляться давлению радикалов еще получается, но когда они с сентября будут в Государственной Думе, придется брать на себя ответственность за все их инициативы. сказал депутат.

Во-вторых, по его словам, разыгрывается только два места. Планируется, что первое из них займет глава Санкт-Петербургского отделения эсеров Марина Шишкина.

Ковалев будет выдвигаться по Васильевскому острову округу №4.

Помощник депутата, Нэлли Вавилина, сказала, что теперь она не будет баллотироваться в ЗакС по этому же округу, так как Алексей Ковалев ее "старший товарищ".

Фото: пресс-служба ЗакСа СПб