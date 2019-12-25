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Алексей Ковалев будет баллотироваться в ЗакС от "Партии Роста". Он ушел из "Справедливой России"
Сегодня, 12:01
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Алексей Ковалев будет баллотироваться в ЗакС от "Партии Роста". Он ушел из "Справедливой России"

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Ковалева не устраивает объединение партии с двумя другими, а также возможные перспективы в выборный год.

Депутат Законодательного собрания Петербурга ушел из партии "Справедливая Россия - За Правду". Он будет баллотироваться в парламент в этом году от "Партии Роста". Об этом сообщила Оксана Дмитриева в своем Telegram-канале.

Ковалев объяснил, почему он покинул партию. 

Во-первых, "Справедливая Россия" в результате объединения с ультра-патриотами  "За правду"  Захара Прилепина и "Патриотами"  Геннадия Семигина, кардинально изменила свой привычный облик. До выборов сопротивляться давлению радикалов еще получается, но когда они с сентября будут в Государственной Думе, придется брать на себя ответственность за все их инициативы.

сказал депутат. 

Во-вторых, по его словам, разыгрывается только два места. Планируется, что первое из них займет глава Санкт-Петербургского отделения эсеров Марина Шишкина. 

Ковалев будет выдвигаться по Васильевскому острову округу №4. 

Помощник депутата, Нэлли Вавилина, сказала, что теперь она не будет баллотироваться в ЗакС по этому же округу, так как Алексей Ковалев ее "старший товарищ".

Фото: пресс-служба ЗакСа СПб

Теги: депутат, закс петербурга, партия роста, справедливая россия
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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