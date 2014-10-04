Марина Шишкина: "У каждого надлома есть фамилия"

Корреспонденты Piter.tv пообщались с главой регионального отделения партии "Справедливая Россия" о возможном диалоге по городским проблемам, взгляде на работу ЗакСа и позиции насчет объединения эсеров с социал-демократическими и патриотическими силами.

Piter.tv: Увидели билборды с вашим изображением по Петербургу. Хотелось бы прояснить – это плакаты для кампании в ЗакС или в Госдуму?



Я собираюсь идти в Законодательное Собрание. Мы начали рекламную кампанию партии по выборам в ЗакС Петербурга и в Госдуму. С традиционной точки зрения, стартовали раньше, чем обычно. Но, по моему мнению, очень важно начинать кампанию тогда, когда город еще не заполнен рекламным контентом, и информация воспринимается быстрее и эффективнее. Это вопрос политической культуры. Приходить к избирателю лучше тогда, когда он еще не перегружен аналогичными месседжами.



В думском 212 избирательном округе, там, где будет баллотироваться Надежда Геннадьевна Тихонова, помимо размещения билбордов, открываем приемные, новый Центр защиты прав граждан. Недавно открыли такой центр в Красносельском районе.



Piter.tv: А Алексей Ковалев?



Он наш золотой резерв, и мы сейчас решаем – пойдет ли он только в ЗакС или в Думу тоже. К формированию кандидатского списка мы относимся с максимальной тщательностью, думские кандидаты еще не до конца определены. Я глубоко убеждена, что мы можем снизить репутационные риски подбором достойных, честных и ярких людей в эту кампанию. Ранее мы сталкивались с тем, когда попадание в качестве кандидатов сомнительных личностей работала как ложка дегтя в бочке с медом – приходилось оправдываться за партнеров по избирательной кампании.



Piter.tv: Немного про утилитарность. Вы получали какую-то обратную связь по поводу ваших плакатов? Не думаете про редизайн плакатов из-за питерского снега? Недавно фотографию выложили в Интернет, где "Марина Шишкина" натурально завалена снегом.



Любой творческий контент найдет сторонников, а еще больше — противников. Но я совершенно не случайно выложила у себя на странице в соцсетях мем, который родился на мой слоган про то, что надо быть сильнее: "Марина, я не хочу сильнее. Я хочу прилечь". Пошла дискуссия, мне было интересно и важно увидеть реакцию горожан. Для меня всегда важна открытость, я хочу услышать мнение людей. Поэтому еще один мой пост в социальных сетях выглядел так: "Поделитесь хорошими идеями". Но таких пока немного, так как это действительно очень сложная задача.



Наружная реклама отличается от "настольных" рекламных жанров. Это другая визуализация, ее должны видеть прежде всего. Чаще всего, ее видят только водители и пассажиры, которые воспринимают информацию на ходу. Есть несколько посылов, которые нужно довести до зрителя. Первый – цвет, дизайн – то есть картинка; второе – номинация (Марина Шишкина), в-третьих – название партии, ну и слоган наконец. Невозможно этих четверых детей "накормить", это совершенно нереально. Нужно выбирать, чем можно пожертвовать, а что будет акцептировано.



Piter.tv: Как петербургское отделение "Справедливой России" будет работать с общей линией партии? Новость по поводу объединения с партиями "За правду" и "Патриотами России" было несколько шокирующей для нас.



Я сразу честно говорю о том, что не являюсь сторонником объединения. Мне кажется, что, с политической точки зрения, это объединение нам в ряде субъектов не добавит голосов, а убавит. Один из них — Петербург, симпатия аудитории явно не в пользу новых партий. Но так как политические процессы в России, увы, сейчас не развиваются путем реальной конкуренции, было решено, что на данный момент для "Справедливой России" лучше будет такой союз.



Сами партии ведь не вызывают вопросов, а вот фамилии – вызывают. Фамилии Старикова и Прилепина везде обсуждаются. Ни с тем, ни с другим моя политическая судьба пока не пересекалась.



Мы старались все это время с большим трудом сохранять демократический модус партии "Справедливая Россия" в Петербурге. Ни разу наши депутаты в городском парламенте не проголосовали вместе с "Единой Россией" за сомнительный закон, не занимали соглашательскую позицию. Для кого-то, возможно, этого мало, кто-то обвинит "Справедливую Россию" в непоследовательности и нерешимости. Часть обвинений мы принимаем, критику воспринимаем и работаем над ошибками. Кроме того, Петербурге мы пытались и пытаемся строить коммунизм в отдельно взятой квартире. И сделаем все, чтобы не сбиться с демократического курса.

Мы работаем вместе со здоровыми политическими и общественными силами — с "Яблоком", "Объединенными демократами" и т. д. Сейчас сели за стол переговоров по разделению заксовских округов и с коммунистами.



Piter.tv: "На связь" с вами выходили представители "Патриотов России" в городе?



Нет, не выходили.





Piter.tv: Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров неоднократно заявлял о том, что петербургский парламент один из самых лояльных в стране к представителям оппозиционных фракций. По вашему опыту и по наблюдениям того, что происходит сейчас, с учетом нового регламента выступлений на заседаниях, насколько вы согласны с этим заявлением?



Когда я была в Законодательном Собрании, он в самом деле был достаточно демократичным. Гайки начали закручиваться в 2015-2016 годах. Тогда уже возникли проблемы с аккредитацией независимых, или, я бы сказала, нелояльных партийному большинству журналистов. И это были тревожные звонки, поверьте, ничем не лучше, чем недавняя история "депутатского регламента". Как только в субъекте власти, который ОБЯЗАН информировать общество о своей деятельности через СМИ, начинают действовать по принципу: "тебя пущу, а тебя не пущу", - и за это никого не наказывают — вот это уже очень серьезно. Тогда мы били в колокола, писали в прокуратуру, но нас фактически "посылали" куда подальше. Никто из правоохранительных органов не признал, что нарушен закон. А дальше уже родилась история с "затыканием рта" оппозиционным депутатам, что, на мой взгляд, закономерно в этой ситуации.



Я всегда пытаюсь понять депутата, который находится в политическом большинстве. Это ведь зачастую люди молчащие. Я каждый раз думаю: уважаемый человек, высшее образование и ведь не "тварь же дрожащая". Многие из них же понимают, что что-то не то и не так. Но они никогда не посмеют возразить, видимо, у них давно парализована гуманная человеческая гражданская функция. Жаль.



Piter.tv: Вы назвали 2015-2016 год как период, в который произошел этот надлом. Почему именно тогда, как вы думаете?



У каждого надлома есть причина. Иногда эта причина имеет даже фамилию и имя. Например, журналист Сергей Кагермазов со своими расследованиями. Возможно, это кому-то очень не понравилось, касалось кого-то лично – и пошли закручивать гайки. Перестали сначала под надуманными предлогами пускать его, потом других. Этому способствует и общественный фон, и запретительная законодательная деятельность депутатов Государственной Думы. Увы, стали почти нормой избиения и задержания журналистов на разного рода публичных акциях – фактически они лишены права выполнять свою работу. А мы лишены объективной информации о происходящем. До тех пор, пока в России не будут наказаны люди, которые воспрепятствуют работе журналистов, в стране порядка не будет. Если вы бьете представителя СМИ, и не видите, что общество больно, общество и погибнет.



Piter.tv: Во многом же работа в ЗакСе, в таком идеальном, сферическом — это платформа для дискуссий, публичное поле. Со стороны мне показалось, что быть главой регионального отделения партии — это кабинетная должность. Чем вам запомнились эти несколько лет? Был ли там "экшен", сопоставимое общественное внимание или это ежедневная муторная, но приносящая пользу работа?



Для меня было непростым решением прийти на партийную работу в 2016 году. Как и в 2011 баллотироваться в ЗакС. Долгие годы я была деканом журфака, думала проработать в Университете всю жизнь. Судьба распорядилась по-другому. И сейчас я ей за это очень благодарна. А в 2016 году я просто не могла поступить иначе: оставалась команда, оставалось дело.



Чем запомнились эти несколько лет? Во-первых, мы добились того, что региональное отделение начало работать вместе с фракцией. Фактически депутаты и мы — это одно целое. Большинство идей, запросов, законопроектов — это контент, который создается нами вместе. Во-вторых, мы реанимировали Центр защиты прав граждан. Мы набрали молодую дерзкую команду, у которой нет прививки страха, но есть высокая планка гражданской совести. А еще они замечательные профессионалы, и у них в портфолио есть даже выигранные дела в Конституционном суде.



Мне совсем не скучно. У меня появился новый опыт, новые знания. Я увидела, как устроена политическая система города и страны, как она управляется, от чего и кого зависит. Мне, как человеку ищущему, это очень интересно.



Есть такой тезис в жизни: "Не место красит человека, а человек место". Он, оказывается, очень рабочий и очень духоподъемный. Мне совершенно безразлично то, как называется моя должность. Мне интересно то, какой след оставит моя работа.



Piter.tv: Градостроительная тема – особая для Петербурга. У нас много активистов, которые борются за сохранение объектов культурного наследия. Но есть и другое мнение: город должен развиваться, а старые здания, которые уже не используются, могут получить новую жизнь. Какое решение вы считаете компромиссным в этой ситуации?



Очень тяжело жить в городе-музее и руководить им. То градозащитники тебя "бьют", то инвесторы недовольны отсутствием пятен застройки. Такое мнение очень распространено, в частности, и в Петербурге. Но я бы не делала его оправданием всех городских градостроительных проблем. Давайте будем думать о тех вещах, которые мы должны делать и не делаем. Например, продолжаем строить новые "мега-человейники" без элементарной социальной инфраструктуры: дорог, школ и детских садов. Разрешаем жадным инвесторам зарабатывать на таких проектах бешеные деньги, тем самым, фактически совершая преступление перед теми, кто покупает там жилье. Доводим до аварийного состояния дома-памятники и на их месте возводим новоделы. Строим метро там, где нет жителей, и откладываем стройку там, где оно жизненно необходимо. Не слушаем горожан тогда, когда их мнение принципиально важно при принятии исторических решений, например, таких, как и чем застраивать Охтинский мыс. На месте "Газпромнефти" я бы подстраховалась общественным мнением. Иначе вы просто выроете сердце Петербурга, и позже это аукнется.

Сколько лет градозащитники, депутаты пытаются сделать предметом охраны не отдельный дом и двор, а весь центр города? Но никто это не делает потому, что по кирпичику легче разрушить и разбить.



Piter.tv: Ситуацией с Охтинским мысом сейчас заинтересовался президент. Все-таки есть еще выбор, будет музей-заповедник заниматься всю территорию, или рядом появится офис.



Это хорошо, что президент заинтересовался и жаль, что по-другому у нас стране ничего не решается. Успеть бы только до того времени, пока бульдозеры и экскаваторы не снесли культурный слой, о котором докладывали первому лицу страны.



Piter.tv: "На состоявшемся 25 февраля очередном заседании Секретариата Союза журналистов СПб и ЛО была принята отставка председателя организации Людмилы Фомичевой. До избрания нового председателя на внеочередном (Х) Съезде Союза обязанности руководителя исполняет заместитель председателя — Наталья Чаплина" – пишет сайт Союза сегодня.

Каков ваш взгляд на ситуацию с помещениями Дома журналистов как члена Правления Союза журналистов города и области?



Ситуация с помещениями непростая: АНО (есть такой орган) вдруг прислало бумагу о том, что Союз журналистов должен быстро покинуть занимаемые им помещения. Их в самом деле не так много – всего три комнаты. Объяснения такой спешки совсем невнятные, якобы необходимо утрясти некоторые юридические вопросы аренды. Зачем так спешно покидать помещения, в которых архив Союза журналистов, библиотека, много других памятных для многих поколений журналистов предметов, если можно утрясать эти юридические вопросы без выселения? Во всем этом просчитывается какая-то спланированная и не очень красивая акция. И вся та шумиха, которая сейчас поднята по поводу Союза, мне все-таки говорит о том, что кому-то очень не нравится его независимая позиция и автономность от Москвы.



Текст: Федор Быков, Надежда Сибилева

Фото: ВКонтакте / Марина Шишкина, Татьяна Кузнецова, assembly.spb.ru