ЦИК провел жеребьевку мест партий в бюллетенях на выборах в Госдуму

Перечень возглавила партия КПРФ.

Центральный избирательный комитет России определил порядок партий в бюллетене на грядущих выборах в Государственную Думу. Трансляцию мероприятия вел телевизионный канал "Россия 24".

Всего в данный перечень входят 14 политических объединений. В первую пятерку вошли партии КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, а также "Новые люди" и "Единая Россия".

Многие партии, конечно, придают большое значение месту, которое им достанется в бюллетене. Хотя, на наш взгляд, итоги голосования зависят от той работы, которую каждая партия, каждый кандидат проводят как в межвыборный период, так и в ходе избирательной кампании. Элла Памфилова, председатель ЦИК

По ее словам, Центральный избирательный комитет сделает все, чтобы никто не сомневался в прозрачности выборов.

Напомним, ОБСЕ решила не отправлять наблюдателей на выборы в Государственную Думу РФ, которые состоятся грядущей осенью. Такое решение было принято из-за "ограничений, наложенных российскими властями" по поводу количества присутствующих наблюдателей. Организация хотела прислать для этой миссии 500 человек, однако РФ разрешила только 60 из-за эпидемиологической обстановки в стране. В Совете Федерации заявили, что Россия открыта для международного наблюдения и не собирается дискриминировать какие-либо организации.

Ранее Памфилова заявила, что критиковать систему видеонаблюдения на избирательных участках могут личности, распространяющие недостоверную информации о выборах.

Видео: YouTube / Россия 24