Памфилова: видеонаблюдение на выборах критикуют только распространители фейков

По ее словам, на осенних выборах камерами будут оборудованы 98% избирательных участков.

Председатель Центрального избирательного комитета России Элла Памфилова заявила, что критиковать систему видеонаблюдения на избирательных участках могут личности, распространяющие недостоверную информации о выборах. Об этом она сказала в ходе заседания комитета.

По словам Памфиловой, ЦИК продумал эффективную и безопасную систему видеонаблюдения. Она подчеркнула, что на грядущих выборах камерами будут оборудованы 98 процентов избирательных участков.

У нас очень активно сейчас в прессе разражаются такими серьезными заявлениями <…> Несмотря на то, что мы дали разъяснения подробные, в ближайшее время направим еще раз в партии и общественные палаты [разъяснения], как на самом деле будет происходить видеонаблюдение. Элла Памфилова, председатель ЦИК РФ

Она отметила, что в настоящее время многие спекулируют информацией о том, что в 2011-2012 годах любой желающий мог через камеры наблюдать за ходом выборов. По словам Памфиловой, с тех пор многое изменилось, в частности – выросла угроза кибератак. Председатель ЦИК призвала оперативно реагировать на фейки, которые ставят целью "дискредитировать наши выборы".

Напомним, ОБСЕ решила не отправлять наблюдателей на выборы в Государственную Думу РФ, которые состоятся грядущей осенью. Такое решение было принято из-за "ограничений, наложенных российскими властями" по поводу количества присутствующих наблюдателей. Организация хотела прислать для этой миссии 500 человек, однако РФ разрешила только 60 из-за эпидемиологической обстановки в стране. В Совете Федерации заявили, что Россия открыта для международного наблюдения и не собирается дискриминировать какие-либо организации.

Ранее Памфилова оценила идею о введении обязательного голосования.

Фото: сайт Центральной избирательной комиссии