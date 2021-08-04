Глава ЦИК оценила идею о введении обязательного голосования

Элла Памфилова объяснила, почему это требование будет бесперспективно в РФ.

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова оценила идею о введении обязательного голосования. В интервью журналистам "РИА Новостей" чиновница напомнила, что такое требование существует в ряде стран, но в РФ его не придерживаются. В ЦИК полагают, что у граждан РФ развито чувство внутренней свободы, поэтому принуждение дает прямо противоположный эффект.

У нас очень развито чувство свободы воли. Люди наши очень умные, находчивые, и чем больше на них давят, тем больше способов они находят, чтобы выскользнуть из-под ярма принуждения. Поэтому я полагаю, что в России это бесперспективно. Элла Памфилова, глава ЦИК РФ

Эксперт заметила, что вместе со зрелостью общества также приходит чувство ответственности и обязанности перед государством. Такое люди начинают понимать, что именно от них многое зависит в стране, поэтому они стремятся больше участвовать в жизни поселка, города или региона, а также формировать систем управления.

Памфилова рассказала об участках для голосования на выборах в ГД на Украине.

Фото и видео: Telegram/РИА Новости