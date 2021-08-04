Памфилова рассказала об участках для голосования на выборах в ГД на Украине

За рубежом Россия откроет 348 участков для голосования соотечественников.

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова рассказала в интервью журналистам "РИА Новостей" об участках для голосования на выборах в Государственную Думу РФ на Украине. По данным чиновницы, за границей будет открыто 348 избирательных участка. Некоторые из них будут размещены и на территории Украины (четыре пункта).

Будут открыты участки: в посольстве в Киеве, в консульствах в Одессе, Львове и Харькове, где смогут проголосовать наши граждане. На территории непризнанных республик никаких избирательных участков нет, там голосования не будет. Элла Памфилова, глава ЦИК РФ

Чиновница объяснила, что у жителей Донбасса, которые получили российское гражданство имеется возможность приехать на территорию Ростовской области для голосования по кандидатам в парламент. Также существует возможность дистанционной подачи голоса, если эти граждане верифицированы на портале госуслуг.

Напомним, что избирательные участки для выборов в ГД появятся в большинстве стран мира, кроме Йемена, Ливии и Грузии. Россияне будут выбирать членов парламента с 17 по 19 сентября.

Глава ЦИК Элла Памфилова обвинила Леноблизбирком в недоброжелательности к кандидатам.

Видео: Telegram/РИА Новости