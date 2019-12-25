Глава ЦИК Элла Памфилова обвинила Леноблизбирком в недоброжелательности к кандидатам

Председатель Центральной избирательной комиссии потребовала от ленинградских коллег помощи кандидатам в соответствии с федеральными законами.

Комиссия Леноблизбиркома соберется заново для рассмотрения вопроса регистрации двоих кандидатов от партии "Яблоко", Антона Гордюка и Николая Прокудина. Обоим ранее было отказано в допуске к осенним выборам ввиду отсутствия справки о членстве в партии. Кандидаты предоставили в Леноблизбирком только заверенный список.

Действия Леноблизбиркома, заранее не уведомившего кандидатов об ошибках в пакете документов и не предоставившего достаточного времени для внесения поправок, были оценены головным ведомством как недопустимые и грубые. Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова отметила, что областные законы о выборах уже архаичны и неприменимы по сравнению с федеральными нормами и правилами, а решение о недопуске кандидатов на основе ошибочной подачи документов расходится с позицией Конституционного суда.

Глава ЦИК напомнила, что основная обязанность членов избирательных комиссий - помощь кандидатам и доброжелательное отношение к ним.

Ранее Памфилова назвала иск "Яблока" к ЦИК по видеонаблюдению на выборах абсурдным.

Фото: ВКонтакте/ЦИК России