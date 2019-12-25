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Глава ЦИК Элла Памфилова обвинила Леноблизбирком в недоброжелательности к кандидатам
Сегодня, 12:37
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Глава ЦИК Элла Памфилова обвинила Леноблизбирком в недоброжелательности к кандидатам

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Председатель Центральной избирательной комиссии потребовала от ленинградских коллег помощи кандидатам в соответствии с федеральными законами.

Комиссия Леноблизбиркома соберется заново для рассмотрения вопроса регистрации двоих кандидатов от партии "Яблоко", Антона Гордюка и Николая Прокудина. Обоим ранее было отказано в допуске к осенним выборам ввиду отсутствия справки о членстве в партии. Кандидаты предоставили в Леноблизбирком только заверенный список.

Действия Леноблизбиркома, заранее не уведомившего кандидатов об ошибках в пакете документов и не предоставившего достаточного времени для внесения поправок, были оценены головным ведомством как недопустимые и грубые. Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова отметила, что областные законы о выборах уже архаичны и неприменимы по сравнению с федеральными нормами и правилами, а решение о недопуске кандидатов на основе ошибочной подачи документов расходится с позицией Конституционного суда. 

Глава ЦИК напомнила, что основная обязанность членов избирательных комиссий - помощь кандидатам и доброжелательное отношение к ним. 

Ранее Памфилова назвала иск "Яблока" к ЦИК по видеонаблюдению на выборах абсурдным.

Фото: ВКонтакте/ЦИК России

Теги: антон гордюк николай прокудин, глава цик, комиссия леноблизбиркома, осенние выборы 2021, элла памфилова
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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