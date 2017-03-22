Памфилова назвала иск "Яблока" к ЦИК по видеонаблюдению на выборах абсурдным

Председатель ЦИК объяснила, почему невозможна трансляция онлайн на избирательных участках.

Председатель Центрального избирательного комитета Элла Памфилова назвала иск политической партии "Яблоко" к ЦИК по видеонаблюдению на выборах абсурдным. Такое заявление чиновница сделала во время заседания 21 июля. Она уточнила, что онлайн-трансляция с избирательных участков на три дня голосования обошлась бы московскому бюджету в миллиард рублей.

Партия "Яблоко" вчера подала иск к ЦИК России в Верховный суд РФ по поводу принятого порядка видеонаблюдения на выборах. Считаю, что иск не только абсурден, весьма безответственен и в какой-то степени подленький. Элла Памфилова, глава ЦИК

По словам главы ЦИК, миллиард рублей ушел бы только на то, чтобы удовлетворить любопытство диванных наблюдателей. При этом трехсуточная трансляция мероприятия по стране вышли бы еще дороже. По мнению Памфиловой, правительство не готово пустить средства на "виртуальный ветер".

Выдвижение кандидатов для участия в выборах депутатов Госдумы завершилось.

Фото: Piter.tv