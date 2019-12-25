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Выдвижение кандидатов для участия в выборах депутатов Госдумы завершилось
Сегодня, 18:19
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Выдвижение кандидатов для участия в выборах депутатов Госдумы завершилось

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Ленизбирком принимает документы от выдвинутых кандидатов до 23 июля.

Завершилось официальное выдвижение кандидатов для участия в выборах депутатов Госдумы восьмого созыва. Фигурирующие в заверенных ЦИК списках участники, выдвинутые политическими партиями по одномандатным избирательным округам, до 23 июля должны подать в Леноблизбирком документы о выдвижении. Далее до 4 августа они должны предоставить необходимые документы для регистрации. 

В Ленинградской области выборы депутатов Государственной Думы, избираемых по одномандатным избирательным округам, будут проводиться в трех одномандатных избирательных округах: Всеволожском округе № 111, Кингисеппском округе № 112 и Волховском округе № 113.

Подробнее о кандидатах можно узнать на странице ЦИК или в личном кабинете на портале "Госуслуги". 

ЦИК пообщел "сюрпризы" для провокаторов на выборах в Думу. 

Фото: ЦИК РФ

 

Теги: восьмой созыв, выборы 2021, кандидаты в депутаты, ленизбирком, три одномандатных избирательных округа
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

Обсуждение ( 2 ) Посмотреть все

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Максимова Зоя
Сегодня 21:57

Cеkс 3нaкомcтвa и не только. 3десь все дeвки дают без вопросов, все анoнимнo и безoпасно, ведь многие в отнoшeниях. Oстоpожно мoжнo встpетить знaкомую, это круче тиндepа в pазы и дeвoк мнoго-----  http://lingen.ru/y3tju

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Salahnor111
Сегодня 19:29

I love Canada it's a great country with a great leader 

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