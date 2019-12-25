Выдвижение кандидатов для участия в выборах депутатов Госдумы завершилось

Завершилось официальное выдвижение кандидатов для участия в выборах депутатов Госдумы восьмого созыва. Фигурирующие в заверенных ЦИК списках участники, выдвинутые политическими партиями по одномандатным избирательным округам, до 23 июля должны подать в Леноблизбирком документы о выдвижении. Далее до 4 августа они должны предоставить необходимые документы для регистрации.
В Ленинградской области выборы депутатов Государственной Думы, избираемых по одномандатным избирательным округам, будут проводиться в трех одномандатных избирательных округах: Всеволожском округе № 111, Кингисеппском округе № 112 и Волховском округе № 113.
Подробнее о кандидатах можно узнать на странице ЦИК или в личном кабинете на портале "Госуслуги".
ЦИК пообщел "сюрпризы" для провокаторов на выборах в Думу.
Фото: ЦИК РФ
Обсуждение ( 2 ) Посмотреть все
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