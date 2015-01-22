Мобильные группы шесть раз приезжали в избирательные участки Петербурга, чтобы разобраться в конфликтных ситуациях

Член избирательной комиссии Петербурга Юрий Кузьмин отметил, что обстановку постоянно мониторят.

Член избирательной комиссии в Петербурге с правом решающего голоса Юрий Кузьмин заявил, что по различным обращениям и жалобам мобильные группы выезжали на избирательные участки шесть раз. Об этом сообщили на портале "Петербургский Дневник".

Так, в одном из избирательных участков было заявлено, что член комиссии с правом решающего голоса - жена кандидата в ЗакС Петербурга. В ходе проверки выяснилось, что предполагаемые супруги развелись еще 2017 году. Поэтому нарушений не выявили.

В Московском районе люди жаловались на то, что в избирательном участке была перекрыта камера наблюдения. Горизбирком обещал провести проверку.

По словам Кузьмина, в новых медиа "всплывает" информация о том, что среди проголосовавших на дому есть люди, которые не физически могли этого сделать. Но реальных обращений от пострадавших избирательная комиссия не получила.

Ранее на Piter.tv сообщили, что явка на выборы в ЗакС составила более 21% в Петербурге.

Фото: Piter.tv