Верховная Рада не поддержала постановление о продлении полномочий Зеленского

Документ не набрал необходимое количество голосов.

Верховная Рада не поддержала постановление о продлении полномочий Владимира Зеленского до вступления в должность новоизбранного президента Украины. Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

По его словам, документ не набрал необходимое количество голосов. За инициативу проголосовали 218 депутатов. Для поддержания инициативы необходимо было набрать 226 голосов. Железняк отметил, что парламент Украины акцентирует внимание на необходимости соблюдения предусмотренного законами страны принципа институциональной непрерывности власти.

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Фото: YouTube / Зе! Президент