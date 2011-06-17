Урсула фон дер Ляйен и Антониу Кошта планируют объявить о новой помощи для ВСУ.

Главы Европейской комиссии и Европейского совета Урсула фон дер Ляйен и Антониу Кошта прибыли на украинскую территорию. Глава ЕК написала в социальных сетях о том, что считает региональный кризис борьбой на выживание. Она заметила, что на кону сейчас находится судьба Европы. .Фон дер Ляйен приложила в качестве доказательства рабочего визита короткое видео, на котором она и Кошта выходят из сине-желтого вагона на железнодорожный перрон.

Мы сегодня в Киеве, поскольку Украина - это Европа. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

Ранее Еврокомиссия сообщала западной общественности о том, что 24 февраля в официальной поездке в Киев фон дер Ляйен будут сопровождать также ключевые еврокомиссары. Известно, что в Киеве будет объявлено о новых обещаниях стран из коллективного Брюсселя по финансовой и военной поддержке Украины, которые должны частично компенсировать сокращение со стороны американской помощи.

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Фото и видео: X (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской / Ursula von der Leyen