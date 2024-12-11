Названа лучшая скульптура фестиваля "КроншЛед"

Так, первое место в онлайн-голосовании занял "Мистический Петербург".

Стало известно, какая скульптура победила в голосовании фестиваля "КроншЛед". Об этом 15 января рассказал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Так, первое место в онлайн-голосовании занял "Мистический Петербург", который был сделан художником из Ростова-на-Дону Дмитрием Клименко. Эту скульптуру выбрали 17% участников опроса.

Вторым стало произведение "Пушистые стражи" Виктора Яковлева из Удмуртской республики и Дениса Аранского из Белоруссии. "Бронзу" взяла композиция "Мост времен" Виктора Яковлева и Владимира Мистрюкова из Рязани.

Поздравляю победителей! Но от себя скажу, что каждая из 14 скульптур – настоящее произведение искусства. Со своим шармом и настроением. И каждая нашла отклик у зрителей. Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга

Напомним, "КроншЛед" проходил с 1 по 14 января в Петропавловской крепости. Фестиваль посетили более 350 тыс. человек.

Ранее на Piter.TV: световое шоу в Кронштадте увидели свыше 160 тыс. человек.

Фото: Telegram / Пиотровский Online