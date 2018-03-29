Представители партии "Новые люди" вышли на пикеты с плакатами "Депутаты без зарплаты"

В среду, 18 августа, представители партии "Новые люди" провели серию одиночных пикетов в центре Петербурга под лозунгом "Депутаты без зарплаты". По их подсчетам, если парламентарии откажутся от ежемесячного финансового вознаграждения, то город сможет сэкономить более миллиарда рублей за следующий созыв парламента.

Ранее представители партии "Новые люди" предложили депутатам Законодательного собрания перейти к работе на общественных началах. Оппозиционеры нашли в таком переходе много плюсов. Теперь они решили напрямую напомнить о своей инициативе, встав с пикетами у Мариинского дворца и отделений политических партий.

Так, руководитель петербургского отделения партии "Новые люди", Ксения Горячева стояла с плакатом у офиса "Единой России".

Мы хотим, чтобы интересы людей в парламенте Петербурга представляли профессионалы. Но не все готовы отказаться от карьеры ради политических амбиций. По закону депутат не может заниматься никакой оплачиваемой деятельностью, кроме творческой, научной, преподавательской. Однако, оставаясь в своей профессии, депутаты смогут принести гораздо больше пользы своей стране, - отметила Ксения Горячева

Другой представитель партии, врач анестезиолог-реаниматолог Дарья Садовская, провела одиночный пикет у дверей регионального отделения Партии Роста. Девушка уверена, что парламентарии могут совмещать законотворческую деятельность с основной работой.

Я врач и сегодня вышла на акцию после дежурства. Считаю, что в городском парламенте должны работать профессионалы, которые не в теории, а на практике знают и понимают, что происходит в поликлиниках, больницах, школах, полиции, на производствах. Депутаты не должны отказываться от своей профессии. Вот я хочу и дальше лечить людей, но при этом могу быть полезна и в Законодательном собрании, - говорит Дарья Садовская

Лидер "Новых людей" в Петербурге Дмитрий Павлов пикетировал Мариинский дворец. В среду там как раз проходило очередное заседание Законодательного собрания. Павлов подчеркнул, что на депутатов из городского бюджета тратится слишком много средств, но сами горожане их работу не замечают.

Во время подписной кампании мы столкнулись с тем, что люди не знают своих депутатов: они не работают на территории, от которой избрались в Законодательное собрание. Поэтому мы предлагаем платить зарплату лишь тем, кто реально что -то делает, - резюмировал Дмитрий Павлов

Cогласно федеральному закону "Об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов госвласти субъектов РФ", число депутатов, работающих на профессиональной основе, устанавливают cами регионы. Почти по всей стране в парламентах принята смешанная система: часть депутатов получает зарплату, часть - трудится на общественных началах. Исключение пока составлют лишь законодательные органы Петербурга и Чечни - в них ежемесячную зарплату получают 100% народных избранников.

Фото: "Новые люди"