Путин проголосовал на выборах в Госдуму онлайн

В сети обсуждают, что подтверждать личность для голосования нужно с помощью смартфона, а президент говорил, что у него нет телефона.

Владимир Путин проголосовал на выборах депутатов Госдумы дистанционно. Президент впервые сделал это онлайн. Исходя из видео, президент проголосовал через "Яндекс.Браузер". Журналисты насчитали три нажатия клавиш и один клик мыши. После голосования он обратился с речью к россиянам.

Позже председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что знала о том, что Путин проголосует с помощью электронной дистанционной системы. Однако не разглашала информацию, чтобы не провоцировать желающих обрушить систему.

После публикации видео с голосованием президента в сети стали обсуждать, как Путин проголосовал без смартфона, а также действительно ли запись была сделана сегодня. Журналисты увидели часы Путина Blancpain Leman Grande Date AQUA LUNG с календариком в нижней части циферблата. Там указано десятое число. Напомним, что 14 сентября, перед выборами, Путин ушел на самоизоляцию.

Ранее днем Путин призвал россиян ревакцинироваться от коронавируса.

Видео: kremlin.ru