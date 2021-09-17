Путин призвал призвал россиян ревакцинироваться от коронавируса

По мнению главы государства, ревакцинация является важной составляющей при борьбе с вирусом.

Президент России Владимир Путин призвал россиян ревакцинироваться от коронавируса. Об этом глава государства заявил в ходе видеоконференции с губернатором Петербурга Александром Бегловым.

По мнению Путина, ревакцинация является важной составляющей при борьбе с вирусом. Он рассказал, что его коллеги из протокола, службы безопасности и пресс-службы вовремя не ревакцинировались и сейчас вынуждены работать удаленно.

Ранее иммунолог объяснил, почему нужно ревакцинироваться от коронавируса, и нужна ли она людям с сильным иммунитетом.

Видео: YouTube / Россия 24