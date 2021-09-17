  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:45
196
mlrnstya Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Путин призвал призвал россиян ревакцинироваться от коронавируса

0 0

По мнению главы государства, ревакцинация является важной составляющей при борьбе с вирусом.

Президент России Владимир Путин призвал россиян ревакцинироваться от коронавируса. Об этом глава государства заявил в ходе видеоконференции с губернатором Петербурга Александром Бегловым. 

По мнению Путина, ревакцинация является важной составляющей при борьбе с вирусом. Он рассказал, что его коллеги из протокола, службы безопасности и пресс-службы вовремя не ревакцинировались и сейчас вынуждены работать удаленно. 

Ранее иммунолог объяснил, почему нужно ревакцинироваться от коронавируса, и нужна ли она людям с сильным иммунитетом.

Видео: YouTube / Россия 24

Теги: коронавирус, ревакцинация
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии