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ЦИК обещает "сюрпризы" для провокаторов на выборах в Думу
Сегодня, 13:37
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ЦИК обещает "сюрпризы" для провокаторов на выборах в Думу

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В этом году комитет предусмотрел несколько степеней защиты для бюллетеней.

Глава Центрального избирательного комитета Элла Памфилова заявила, что провокаторов, которые в ходе грядущих выборов в Государственную Думу планируют нарушить закон и неоднократно отдать свой голос, ждут некие "сюрпризы". Об этом она сказала на заседании комиссии.

Заверяю вас, что помимо административной и даже уголовной ответственности, доска позора им обеспечена.

Элла Памфилова, председатель ЦИК РФ

По ее словам, на выборах в этом году ЦИК предусмотрел несколько степеней защиты для бюллетеней. 

Напомним, выборы в Государственную Думу будут многодневными. Они состоятся с 17 по 19 сентября.

Ранее Памфилова заявила, что Соединенные Штаты попытаются дискредитировать сентябрьские выборы в РФ. По ее словам, вмешательство в процесс третьих стран произойдет неизбежно, поэтому этот вопрос является для российского ЦИК вызовом. Памфилова уверена, что "неизбежность вмешательства" со стороны Запада диктуется нынешними отношениями с Москвой.

Фото: ЦИК РФ

Теги: выборы в госдуму 2021 года, провокации, цик россии, элла памфилова
Категории: Новости России, Лента новостей,

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