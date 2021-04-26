Председатель ЦИК России на встрече с Путиным поблагодарила прошлый состав комиссии

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова на встрече с президентом страны Владимиром Путиным поблагодарила прошлый состав ЦИК.
Она подчеркнула, что благодаря их деятельности избирательная система РФ стала открытой и удобной. Также Памфилова отметила, что эта система продолжается развиваться в положительную сторону.
Хотела бы воспользоваться вот этой встречей и выразить благодарность, признательность моим коллегам, прошлому составу ЦИК - за ту огромную работу, которая была проделана <…> Действительно огромное спасибо тем, кто принимал участие.
Элла Памфилова, председатель ЦИК
Владимир Путин ответил, что присоединяется к поздравлениям.
Ранее Госдума отменила "день тишины" перед выборами.
Видео: kremlin.ru
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