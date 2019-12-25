Матвиенко оценила голосование в несколько дней

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко приняла участие в голосование по поправкам в Конституцию РФ. По словам политика, практику голосования в течение нескольких дней можно применять и в дальнейшем, сообщил "Интерфакс".
По мнению Матвиенко, практика показала свою состоятельность. Кроме того, она использоваться в целом ряде других государств. Это позволяет прийти гражданам на участок тогда, когда удобно. Кроме того, нет очередей.
Валентина Матвиенко отдала свой голос на избирательном участке №2237.
Ранее Николай Валуев приехал в Петербург для участия в голосовании по поправкам в Конституцию РФ.
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