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Матвиенко оценила голосование в несколько дней
Сегодня, 15:01
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Матвиенко оценила голосование в несколько дней

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Для голосования политик прибыла в Петербург.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко приняла участие в голосование по поправкам в Конституцию РФ. По словам политика, практику голосования в течение нескольких дней можно применять и в дальнейшем, сообщил "Интерфакс".

По мнению Матвиенко, практика показала свою состоятельность. Кроме того, она использоваться в целом ряде других государств. Это позволяет прийти гражданам на участок тогда, когда удобно. Кроме того, нет очередей. 

Валентина Матвиенко отдала свой голос на избирательном участке №2237. 

Ранее Николай Валуев приехал в Петербург для участия в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. 

Фото: открытый источник

Теги: голосование, матвиенко
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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