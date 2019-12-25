Николай Валуев приехал в Петербург для участия в голосовании по поправкам в Конституцию РФ

Николай Валуев принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Об этом он сообщил своим подписчикам в Instagram.
Несмотря на то, что сейчас спортсмен и политик работает в Москве, для голосования "на своем избирательном участке" Валуев приехал в Петербург.
Голосуя, граждане решают, какое будущее будет у нашего государства.
уверен депутат Госдумы.
Кроме того, Валуев посетил навестил подростковый клуб "Дружба" в Красносельском районе города.
Ранее сообщалось, что Шойгу проголосовал по поправкам в Конституцию.
Фото: Николай Валуев / Instagram
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