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Николай Валуев приехал в Петербург для участия в голосовании по поправкам в Конституцию РФ
Сегодня, 20:24
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nadezhda_sib

Николай Валуев приехал в Петербург для участия в голосовании по поправкам в Конституцию РФ

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По словам политика, он посетил "родные пенаты".

Николай Валуев принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Об этом он сообщил своим подписчикам в Instagram.

Несмотря на то, что сейчас спортсмен и политик работает в Москве, для голосования "на своем избирательном участке" Валуев приехал в Петербург. 

Голосуя, граждане решают, какое будущее будет у нашего государства.

уверен депутат Госдумы. 

Кроме того, Валуев посетил навестил подростковый клуб "Дружба" в Красносельском районе города. 

Ранее сообщалось, что Шойгу проголосовал по поправкам в Конституцию. 

Фото: Николай Валуев / Instagram 

Теги: валуев, голосование, конституция
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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