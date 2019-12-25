Николай Валуев приехал в Петербург для участия в голосовании по поправкам в Конституцию РФ

По словам политика, он посетил "родные пенаты".

Николай Валуев принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Об этом он сообщил своим подписчикам в Instagram.

Несмотря на то, что сейчас спортсмен и политик работает в Москве, для голосования "на своем избирательном участке" Валуев приехал в Петербург.

Голосуя, граждане решают, какое будущее будет у нашего государства. уверен депутат Госдумы.

Кроме того, Валуев посетил навестил подростковый клуб "Дружба" в Красносельском районе города.

Ранее сообщалось, что Шойгу проголосовал по поправкам в Конституцию.

Фото: Николай Валуев / Instagram