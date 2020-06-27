Шойгу проголосовал по поправкам в Конституцию

Министр отметил, что возможность голосования обеспечена для всех военнослужащих РФ.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу принял участие в голосовании по поправкам в Конституции. Глава Минобороны проголосовал на избирательном участке в Московской области.

Журналистам Шойгу сказал, что каждый гражданин обязан прийти на участки для голосования и сказать свое слово. Предложенные поправки он назвал "кристаллизацией всего, что было предложено всеми слоями населения, всеми профессиями, со всех территорий".

Министр также добавил, что возможность голосования обеспечена для всех военнослужащих РФ, вне зависимости от места несения боевой службы.

Голосование по поправкам к Конституции РФ началось 25 июня по всей стране и продлится до 1 июля.

Видео: Минобороны России