Петербурженка попыталась проголосовать дважды проголосовать по поправкам в Конституцию

В Петербурге зафиксировали попытку двойного голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Окончательное решение по делу примут 1 июля.
Пожилая женщина пришла отдать голос на избирательный участок в субботу, 27 июня. Сотрудник участковой избирательной комиссии отметил, что увидел данные одного человека в двух списках проголосовавших во дворе и сделавших это заранее.
Специалисты составили акт о двойном голосовании. Предполагается, что один из бюллетеней будет аннулирован. Некоторые СМИ передают, что решается вопрос о взыскании: ответственность за такое нарушение предусмотрена статьей 5.22 КоАП РФ и подразумевает штраф от 30 до 50 тысяч рублей.
Ранее мы писали, что в Петербурге по поправкам в Конституцию проголосовали более миллиона человек.
Фото: Википедия
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