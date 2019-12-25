Петербурженка попыталась проголосовать дважды проголосовать по поправкам в Конституцию

Пожилой женщине может грозить штраф.

В Петербурге зафиксировали попытку двойного голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Окончательное решение по делу примут 1 июля.

Пожилая женщина пришла отдать голос на избирательный участок в субботу, 27 июня. Сотрудник участковой избирательной комиссии отметил, что увидел данные одного человека в двух списках проголосовавших во дворе и сделавших это заранее.

Специалисты составили акт о двойном голосовании. Предполагается, что один из бюллетеней будет аннулирован. Некоторые СМИ передают, что решается вопрос о взыскании: ответственность за такое нарушение предусмотрена статьей 5.22 КоАП РФ и подразумевает штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что в Петербурге по поправкам в Конституцию проголосовали более миллиона человек.

Фото: Википедия