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В Петербурге по поправкам в Конституцию проголосовали более миллиона человек
Сегодня, 19:21
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smirenny

В Петербурге по поправкам в Конституцию проголосовали более миллиона человек

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Данные опубликованы на сайте ЦИК.

По данным центральной избирательной комиссии, в Петербурге за четыре дня досрочного голосования по поправкам в Конституцию проголосовали 1 483 861 человек.

Для проведения голосования были обучены 12 тысяч наблюдателей, изготовлено 3,8 миллионов бюллетеней. В России на избирательные участки пришли более 40 миллионов избирателей. 

Напомним, что основной день голосования назначен на 1 июля. 

Ранее мы писали, что Матвиенко оценила голосование в несколько дней.

Фото: Piter.TV

Теги: конституция рф, поправки в конституцию
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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