В Петербурге по поправкам в Конституцию проголосовали более миллиона человек

Данные опубликованы на сайте ЦИК.

По данным центральной избирательной комиссии, в Петербурге за четыре дня досрочного голосования по поправкам в Конституцию проголосовали 1 483 861 человек.

Для проведения голосования были обучены 12 тысяч наблюдателей, изготовлено 3,8 миллионов бюллетеней. В России на избирательные участки пришли более 40 миллионов избирателей.

Напомним, что основной день голосования назначен на 1 июля.

Ранее мы писали, что Матвиенко оценила голосование в несколько дней.

Фото: Piter.TV