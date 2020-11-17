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В Совфеде предложили увольнять учителей за нарушающие Конституцию призывы

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Речь идёт о разжигании социальной, расовой или религиозной розни.

В Совете Федерации предложили увольнять учителей за нарушающие Конституцию призывы. С инициативой выступил сенатор Андрей Климов.

По его словам, нужно предусмотреть в законодательстве возможность уволить педагога, если он использует образовательную или просветительскую деятельность для разжигания социальной, расовой или религиозной розни.

Ранее в Совете Федерации предложили запретить физлицам-иноагентам занимать государственные и муниципальные должности. По мнению её председателя Андрея Климова, в законодательство следует ввести понятие "кандидат, выполняющий функции иностранного агента".

Видео: Совет Федерации

 
Теги: конституция рф, совет федерации, учителя
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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